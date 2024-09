Berti niente di grave Oggi nuovi esami

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Buone notizie per Tommaso. Un primo esame strumentale, effettuato ieri in mattinata, avrebbe escluso la rottura dei legamenti della caviglia destra, si tratterebbe solo di uno stiramento che rappresenta comunque un danno, ma molto menodi quello temuto in un primo momento. Trae domani altri approfondimenti attraverso ecografia, che se dovesse confermare la mancanza di lesioni alle parti molli, dopo aver escluso quelle ossee con la radiografia effettuata subito venerdì sera al Bufalini di Cesena, porterebbe a ipotizzare un rientro in campo tra circa tre settimane. Una notizia positiva, dicevamo, per il centrocampista bianconero e per il Cesena.