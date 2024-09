Benvenuta piccola Charlotte Il volto di Canale 5 è papà e non fa che ringraziare la compagna

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Grandiosa notizia per ildella tv. Infatti, è diventatoper la prima volta nella sua vita. Ha avuto una bellissima femminuccia dalla sua dolce metà Victoria, che ha dovuto faticare non poco per portare a termine la gravidanza come ha confessato lo stesso uomo. Lui ha postato un'immagine della neo mamma e della neonata, corredando il tutto con una particolare didascalia. Infatti, ildella tv, protagonista su5, ha annunciato così di essereper la prima volta: "Grazie per avermi fatto entrare nella tua vita 4 anni fa! Grazie per aver lottato 14 ore di fila ed avermi regalato una bimba meravigliosa 'alta' 52 cm. per 3Kg e 635 grammi. Oggi 16 Settembre 2024 Ore :13:56.". Poi sono state pubblicate anche altre foto della bimba da poco nata.