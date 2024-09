Al via Ricomincio dai Libri all’Archivio di Stato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) La decima edizione didaisi preannuncia come un vero e proprio festival per tutte le età, con una programmazione ricchissima dedicata ai bambini e alle loro famiglie. All’interno della Fiera, che si svolgerà dal 27 al 29 settembre 2024didi Napoli , grande attenzione è rivolta ai più piccoli, con attività educative, creative e completamente gratuite. Un’occasione imperdibile per far vivere ai bambini esperienze indimenticabili, stimolando la loro fantasia e il loro amore per i. L’obiettivo didaiè da sempre quello di mettere i bambini al centro delle sue attività, un impegno che si rinnova anche quest’anno. La collaborazione con associazioni e professionisti del settore ha dato vita a un programma pensato per coinvolgere i più piccoli in un viaggio attraverso parole, musica e creatività.