Youtube maggiore protezione per creator ed artisti

(Di lunedì 16 settembre 2024), Amjad Hanif: “Siamo impegnati per uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale” «L’intelligenza artificiale sta aprendo nuove e entusiasmanti opportunità di espressione per i. Ci impegniamo a supportarei e partner in questo contesto in continua evoluzione, fornendo loro gli strumenti di cui hanno bisogno per sfruttare il potenziale creativo dell’intelligenza artificiale e garantendo al contempo il controllo sulla rappresentazione della loro immagine, inclusi volto e voce. Per questo, stiamo sviluppando una nuova tecnologia di gestione della somiglianza che li proteggerà e aprirà nuove opportunità in futuro».