Ultim’ora Sinner-doping | notizia improvvisa

(Di lunedì 16 settembre 2024), il tennista azzurro dopo il trionfo allo US Open non vede l’ora di mettersi alle spalle la brutta vicenda. È trascorsa soltanto una settimana dal trionfo allo US Open 2024, eppure Jannikinsieme al suo staff sta già focalizzando l’attenzione sui prossimi obiettivi. Rivedremo all’opera il numero uno al mondo nella tournée asiatica. A fine mese l’appuntamento è in Cina, dove andranno in scena due tornei molto importanti a Pechino – nella capitale cinese l’altoatesino dovrà difendere il titolo conquistato un anno fa – e a Shanghai. Jannikdurante l’ultimo US Open – Il Veggente (Ansa)Ma il grande sogno diè quello di trionfare alle Atp Finals di novembre e regalare una gioia al pubblico torinese.