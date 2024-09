Ultime Notizie Roma del 16-09-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio nuovo appuntamento con l’informazione con le principalidall’Italia e dal mondo protratto si di circa 30 minuti più del previsto l’incontro atra il premier britannico che il starmene e la prende Giorgia Meloni è stato vero e proprio faccia a faccia senza collaboratori seguito da una passeggiata nel Parco di Villa Pamphili luogo del Meeting poi pranzo di lavoro prima della conferenza stampa congiunta Lavoriamo insieme il tema per studiare il doppio per migranti per il premier laburista Focus sul accordo Italia Albania per raccogliere link sulla notte trafficanti In alternativa al piano Ruanda creato un comando diritto di polizia siamo d’accordo sul esplorare soluzioni nuove ha detto Meloni clamoroso ritiro all’ultimo momento per il commissario europeo ...