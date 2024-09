Tutti assieme per promuovere l’uva Saslà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sulle tavole dei ristoratori, come nelle ceste della frutta dei consumatori. In Valsamoggiacerca di riconquistare gli allori con cui un secolo fa quest’uva da tavola prodotta su un vitigno francese (lo Chasselas) dai Colli Bolognesi tra Bazzano, Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle veniva esportata in tutto il mondo. In questi giorni in Valsamoggia è al centro dell’ottava edizione della Festa delche, promossa da Confesercenti con il contributo di Camera di commercio e organizzata dall’associazione Terre di Jacopino, per tutto settembre si sviluppa con numerosi eventi. Momento clou è stato il convegno sul tema: La Ristorazione e i Prodotti locali insieme peril Territorio. Nel teatro Frabboni di Savigno giovedì si sono confrontati produttori e storici, rappresentanti del Comune e tecnici di viticultura.