Strategia e investimenti La transizione possibile secondo Panetta e Giorgetti

(Di lunedì 16 settembre 2024) Alla ricerca di una, realistica. Sono passati quattro anni da quando il Green new deal è diventato parte del lessico istituzionale europeo. Quella rivoluzione verde che persino Mario Draghi ha incastonato dentro il suo voluminoso e decisamente ambizioso rapporto, più volte immaginata da Ursula von der Leyen come la madre di tutte le rivoluzioni. Eppure gli ostacoli sulla via che porta a un ripensamento dell’economia, non mancano. Tanto per cominciare, lacosta e non tutti i Paesi dell’Unione se la possono permettere. Servono, massicci e l’Europa dovrebbe emettere debito comune per avere la necessaria capienza finanziaria. Ma qui la Germania si ferma, riducendo la strada a un piccolo e contorto sentiero. Poi ci sono le insidie che arrivano da fuori.