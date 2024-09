Siena stop zanzara tigre | dopo l’allarme dengue svolta la disinfestazione in strade e zone verdi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – E’ ancora buio pesto quando il mezzo della ditta incaricata dal Comune didellaper via delinizia il giro stabilito dal dipartimento prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est. L’insetticida per combattere la, ’colpevole’ dell’infezione, esce dal bocchettone del contenitore sul pick up raggiungendo aree. Neppure una persona in giro alle 6 e nella mezz’ora seguente lungo viale Bracci. Anche finestre e porte sono ben sigillate, come indicato il giorno precedente nel sopralluogo fatto dai sanitari con ditta e Comune per impedire che la sostanza necessaria per lapenetri nelle abitazioni. Un intervento indispensabile, quello svolto ieri nelle primissime ore del mattino fra viale Bracci, Largo Salvo d’Acquisto e nei giardini pubblici.