Roma | Ruba alcolici e aggredisce commerciante alla Laurentina denunciato 28enne

(Di lunedì 16 settembre 2024) Aggressione in un negozio di alimentari Ieri sera, poco prima delle 22, nei pressi della stazione Metro, un negozio di alimentari è stato teatro di un episodio violento. Un uomo è entrato nel locale e ha prelevato due bottiglie di birra dagli scaffali. Fuga e danneggiamenti Per assicurarsi la fuga, l’uomo ha spintonato il titolare del negozio e ha lanciato le bottiglie contro la porta d’ingresso, danneggiandola e creando panico all’interno dell’esercizio commerciale. Intervento dei Carabinieri Dopo alcune segnalazioni al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti rapidamente. Sono riusciti a rintracciare l’uomo, undi nazionalità straniera, ancora nei pressi della stazione metro. Denuncia per rapina impropria L’uomo è statoa piede libero con l’accusa di rapina impropria.