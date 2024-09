‘Restà al verde’ sai perché si dice così quando si rimane senza soldi?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 16 settembre 2024) Che il dialetto romano sia ricco di modi di dire ed espressioni popolari è indubbio, ma sapete cosa significa Restà al verde e quale sarebbe la sua origine? Siamo soliti utilizzare diverse frasi, tuttavia, conoscere nel dettaglio il loro significato. Scopriamo insieme tutte le curiosità sull’espressione Restà al verde, utilizzata in quasi tutta Italia. Restà al verde, il significato dell’espressione Restà al verde è un’espressione che viene utilizzata per indicare una situazione economica non florida, in cui scarseggiano i contanti o sono tanti i debiti da pagare. Restà al verde, quali sono le origini dell’espressione romana? Tante le ipotesi sull’origine del modo di dire restà al verde. In primo luogo si pensa che il verde fosse il colore del cappello dei debitori falliti che indossavano quel berretto per avvisare i cittadini della loro inaffidabilità economica.