Larissa Iapichino e Leo Fabbri | ecco i diamanti della Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 16 settembre 2024)e Leoe Leosono i. I due azzurri trionfatori in Diamond League a Bruxelles insieme a Gimbo Tamberi. Ed è la prima volta che tre azzurri vincono insieme in una edizione il celebre ‘Diamante’ dell’atletica mondiale., di Borgo San Lorenzo, argento europeo, si è aggiudica la finale di salto in lungo con 6.80. Leo, di Bagno a Ripoli, vicecampione del mondo e campione europeo, ha battuto il tre volte campione olimpico Crouser mettendo a segno al primo lancio uno straordinario 22.98 record italiano del peso. Per Gimbo Tamberi campione di tutto, olimpico, mondiale ed europeo, la terza vittoria in Diamand League con 2.34 salto in alto. Eugenio Giani, presidente Regione: “Orgoglio immenso per la