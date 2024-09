l’Accordo è ufficiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) TERNI "Nella giornata di oggi (ieri ndr) il centrodestra ha raggiunto un accordo politico nazionale con Alternativa Popolare. Grazie a questa intesa Ap porterà il proprio contributo alla coalizione per le prossime elezioni regionali che si terranno in Liguria, Umbria e Emilia Romagna". Lo dichiarano in una nota congiunta i responsabili nazionali dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli (FdI), Francesco Battistoni (FI), Alessandro Colucci (Noi moderati), Claudio Durigon (vicesegretario Lega), Antonio De Poli, presidente dell’Udc e il sindaco di Terni come coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.