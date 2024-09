La manager sportiva | | Se c’è un piano serio bisogna crederci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Bologna-Firenze 2040? Sarebbe qualcosa di meraviglioso". La bolognese Lorenza Guerra Seragnoli,e titolare della LGS SportLab, società di marketing e comunicazione, viene da una famiglia di imprenditori: è, infatti, figlia di Simonetta, presidente di Montenegro, e nipote di Isabella Seragnoli, numero uno del colosso del packaging Coesia. Che cosa significherebbe per lei un’Olimpiade a Bologna e Firenze? "Io vivo di sport, lavoro al fianco degli atleti e l’impegno è spesso finalizzato proprio alle Olimpiadi. Sono rientrata da poco da Parigi con un grande entusiasmo e so che i Giochi per una città possono essere qualcosa di molto importante. So anche, però, che va gestito bene il post-Olimpiadi, penso ad esempio al riutilizzo delle strutture costruite ad hoc. Per questo, sia dal punto di vista economico e dei costi, servono studi importanti.