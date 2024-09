Juventus-Psv | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) I bianconeri si riaffacciono nuovamente sul massimo palcoscenico europeo dopo un anno di assenza sfidando per la prima volta gli olandesi.-Psv si giocherà martedì 17 settembre 2024 alle ore 18.45 presso l’Allianz Stadium.-PSV: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri arrivano a questo appuntamento da imbattutti in campionato e senza aver subito ancora reti, ma nelle ultime due giornate non sono riusciti a replicare le prime due vittorie consecutive non andando oltre due pareggi. La squadra di Thiago Motta vuole partire con il piede giusto in Champions con l’obiettivo di fare più strada possibile Gli olandesi hanno invece fatto fin quì percorso netto in campionato con cinque vittorie su cinque che valgono il primo posto in classifica con 3 gol subiti e 20 fatti, a dimostrazione di una difesa solida e di un attacco micidiale.