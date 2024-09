Incassi cinema Cattivissimo me in testa per il quarto weekend

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)me 4 si conferma re del box office per ilconsecutivo: seppur in calo del 47%, il cartoon guadagna 1 milione 77mila euro per un totale di oltre 15 milioni 164mila con una media di 2.116 su 509 schermi. Secondo posto confermato anche per Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton: in calo del 42% e con una media di 1.776 su 539, ha messo via altri 957mila euro e un risultato complessivo di quasi 3 milioni 169mila. Debutta terzo con 419mila euro in 5 giorni e una media di 1.587 in 264 sale l'horror Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti. Stabile alcon un calo del 39% Campo di battaglia di Gianni Amelio con Alessandro Borghi. L'incasso è di quasi 255mila euro nel fine settimana - con una media di 652 euro su 391 schermi - e un complessivo di quasi 856mila in 15 giorni.