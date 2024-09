Il dono della mamma-decoratrice per l’ospedale Buzzi di Milano | In ogni stanza restituisco il bene ricevuto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)– Ha trascorso le ferie nel reparto di Pediatria per consegnare, in tempi record, il suo regalo aldei bambini Vittore. Serena Piermartiri è una: “Qui si sono presi cura di mio figlio. Ora che la situazione è sotto controllo ho pensato di prendermi cura io dei loro spazi”, racconta. In primavera ha inviato una mail al direttore del Dipartimento di Pediatria, Gian Vincenzo Zuccotti: “È stata una bellissima sorpresa – ricorda –: spesso si parla di medici e infermieri aggrediti, ma ci sono famiglie che ci contattano dopo le dimissioni perché desiderano restituire iled è un segnale positivo, da condividere. Vedere unalavorare ad agosto, senza sosta, per decoraresingola camera, ha lasciato tutti senza parole. E il risultato è straordinario”. Il reparto di degenza pediatrica ospitaanno 1.