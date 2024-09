Il caso del dossier falso contro Eni Volevano colpire il governo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una spy story in piena regola, che ha coinvolto ile una delle nostre aziende statali più importanti. Ildel “rapporto” fabbricato per danneggiare l’Ad di Eni Claudio Descalzi e, di conseguenza, anche l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, è stato portato alla luce da un’inchiesta esclusiva realizzata da Fabrizio Gatti su Today.it. Proprio in un momento in cui la richiesta di Btp poliennali ha raggiunto i 130 miliardi di Euro, a fronte degli 8 miliardi di emissione titoli da parte del Ministero del Tesoro, emerge il tentativo messo in atto poco tempo fa per danneggiare in modo serio una delle nostre imprese che godono di maggiore credito nel mondo.