Iago García chi è l’attore del Segreto oggi al Grande Fratello? Scopriamo la sua fidanzata!

è un attore spagnolo molto conosciuto in Italia.di seguito tutto ciò che lo riguarda, sia della sua vita privata sia professionale! Leggi anche: Alfonso Signorini, ecco tutto quello che c'è da sapere sul conduttore delAttore spagnolo molto famoso nel suo paese,è piuttosto conosciuto anche a livello internazionale. Cosa altro sappiamo dell'artista? Conosciamolo meglio! View this post on Instagram A post shared by(@garciareal) Chi è? Nato a Ferrol, nella regione spagnola della Galizia, il 18 maggio 1979,ha 45 anni. All'eta di diciotto anni ha lasciato il suo paese natale per trasferirsi a Londra, con l'obiettivo di riflettere sul proprio futuro. Durante il suo sorno nella capitale britannica ha deciso di studiare recitazione.