Hockey pista Mondiali Femminili Novara 2024 | l’Italia vuole confermarsi nell’elite planetaria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo un’estate di preparazione: si parte.femminile del ct Massimo Giudice è pronta ad abbracciare idiche si terranno da oggi a domenica prossima in quel di. Le azzurre, che dovranno fare a meno di una delle loro star Elena Tamiozzo (sostituita da Laura Rubega), hanno tutte le carte in regola per fare bene, con l’obiettivo di arrivare a occupare uno dei quattro slot a disposizione nelle semifinali del torneo planetario. Si riparte dalla consapevolezza degli ultimi anni e da un’identità di squadra ormai consolidata, elevata dall’inventiva, dalla vena realizzativa e dalla struttura difensiva di elementi come la capitana Pamela Lapolla e di Francesca Maniero e Rebecca Taccardi, senza dimenticare la rientrante Erika Ghirardello e l’estremo difensore Veronica Caretta.