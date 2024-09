Hiddink esalta la Juventus

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024)la“Ha rotto con il suo passato” Le parole di Guus, ex allenatore del Psv, sulla sfida di Champions League contro la Juve Guusha parlato a Tuttosport della sfida di Champions Laegue tra Juve e e Psv. JUVE MOTIVATA – “Laè chiamata a cancellare la brutta immagine internazionale in seguito alla squalifica di un anno dalle competizioni europee. Deve metterci la faccia. La squadra sarà motivatissima così come i suoi tifosi. La proprietà ha profondamente modificato l’organigramma societario e i quadri tecnici: dalla dirigenza all’allenatore e ai giocatori. Uno strappo col passato. Il PSV a sua volta deve riscattare l’ultima, negativa stagione internazionale.