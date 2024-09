FOTO Riaperto a senso unico alternato il ponte San Nicola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa quel 14 agosto 2018 allorché venne giù ilsul Polcevera a Genova, uccidendo decine di automobilisti di passaggio, questobeneventano, progettato tra il 1954 e il 1955 dallo stesso ingegnere Morandi che aveva unito due parti del capoluogo ligure, il manufatto, lungo non più di duecento metri, è stato un sorvegliato speciale. Non si temeva soltanto per la sua stabilità, ma anche per una serie di opere accessorie che non erano state mai realizzate nel corso dei decenni, come ad esempio la ringhiera sulle spalle. Il sindaco Clemente Mastella aveva voluto assolutamente essere sicuro della stabilità deled aveva anche chiesto la collaborazione dell’Università del Sannio per certificarne la sicurezza.