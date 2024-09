Evolution Green Aversa rinforzo in attacco | firma il 20enne Gioele Barbon

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 16 settembre 2024). Larinforza il reparto degli opposti col promettente. Alto 2 metri, grande voglia di dimostrare di poter valere la Serie A2 e soprattutto la grinta necessaria per emergere in un campionato difficile come quello che dovrà affrontare insieme ai compagni normanni. Già da alcuni giorni si stava allenando agli ordini di coach Giacomo Tomasello e adesso è arrivato l’ok del tecnico per il tesseramento che inserisce di dirittonel roster della Virtusè stato in Serie B col Volley Treviso ed è stato uno dei giocatori più prolifici della stagione nonostante abbia saltato le ultime gare del girone: 352 punti, con 54 muri e 27 ace. Questo lo score del neo opposto dellache insieme a Motzo proverà a fare del ‘male’ alle difese avversarie.