Etna | prosegue l’attività di degassamento dai crateri sommitali | tremori in aumento

(Di lunedì 16 settembre 2024) Continuadideidell’, prevalentemente a carico del Voragine e di quello Sud-Est. Dalle 19 di ieri, come riportato dall’Osservatorio Etneo dell’INGV, il tremore vulcanico ha evidenziato rapide fluttuazioni di intensità, avvicinandosi leggermente ai valori considerati elevati. Le fonte della sorgente del tremore sono indicate in corrispondenza del cratere Bocca Nuova a una quota di circa tremila metri. L'articolodidaiinproviene da Dayitalianews.