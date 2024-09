Estra quarta al Lovari Venezia va sul velluto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024)99 UMANA 81PISTOIA: Forrest 12, Rowan 17, Paschall 16, Childs 10, Brajkovic 2; Della Rosa 5, Anumba 1, Silins 18, Benetti, Cemmi ne, Boglio ne. All. Calabria. UMANA: Ennis 8, Munford 19, Parks 5, Wiltjer 13, Kabengele 3; Tessitori 12, Lever 9, Casarin 14, Moretti 13, Wheatle 3, Fernandez ne, Janelidze ne. All. Spahija. Parziali: 12-33, 37-55, 60-82. Arbitri: Tirozzi, Tallon, Marzulli. Ci sarebbe piaciuto raccontare una partita emozionante, tirata, intensa, di una squadra che su non ha mai mollato, che ha lottato su ogni pallone. Già, ci sarebbe piaciuto ma al momento questa soddisfazione rimane chiusa nel cassetto. La partita è durata appena 5 minuti quandoè andata sopra di 10 punti (2-12) e Pistoia si è sciolta come neve al sole.