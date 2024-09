De Vrij | Manchester City? L’Inter farà di tutto Un obiettivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024)pareggia a Monza con il risultato di 1-1 e non convince la prestazione di molti. Stefan deparla così a Sport Mediaset e pensa già alha ottenuto solamente un punto dalla trasferta di Monza. Il gol di Dany Mota ha rischiato di provocare una sconfitta, solamente la rete di Denzel Dumfries ha evitato la débacle totale ai suoi. Tanti hanno fatto male, soprata centrocampo: il trio Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan non ha dato velocità alla manovra ene ha risentito pesantemente. Mercoledì c’è la sfida più difficile di Champions League in questo mini-campionato di 8 partite: la trasferta dicontro ilall’Etihad Stadium. Stefan denon dovrebbe essere titolare, al suo posto giocherà Francesco Acerbi che con Erling Haaland ha già vinto un duello in finale due anni fa.