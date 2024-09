Crescere anche nel digitale e nella sicurezza | ecco il ramo Reitech in chiave innovazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) UNA NUOVA business unit dedicata al mondo. Così Reinova, poco dopo la nascita, si amplia. Nasce: pionieredigitalizzazione ecybersecurity per il mercato moderno. Le skills cercheranno di soddisfare così le necessità dei nuovi mercati, dal campo del software development a quello della cybersecurity, senza tralasciare l’Intelligenza artificiale e il machine learning. "Il lancio didimostra il nostro impegno continuo verso l’e la digitalizzazione. Questa nuova divisione, nata in seno a Reinova, ci consente di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie emergenti nel campo dello sviluppo software e dell’automazione industriale. Saremo in grado di offrire soluzioni all’avanguardia ai nostri clienti, di guidare la trasformazione dell’industria dell’e-mobility e non solo", ha commentato il Ceo di Reinova, Giuseppe Corcione.