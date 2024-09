Cittadinanza onoraria per Calabro il condottiero dell' impresa del ritorno in B

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Antonio, l’allenatorea Carrarese che ha portato la squadra toscana in Serie B, è stato premiato con il conferimentoa Carrara. La decisione è stata presa all’unanimità dalla giunta comunale e proclamata con una cerimonia speciale dal consiglio comunale, solennemente riunito per l’evento, il 12 settembre. Il conferimento di tale riconoscimento ad Antonioè un tributo nei confronti’allenatore che ha portato con determinazione e professionalità la squadraa Carrarese alla vittoria, diventando rapidamente una figura popolare per molti tifosi e cittadini. Nato a Galatina,ha dimostrato fin dagli annia sua giovinezza una spiccata leadership, e nella sua carriera da calciatore ha posto le basi per una carriera da allenatore ancora più eccellente.