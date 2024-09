Chi è Pamela Petrarolo | età altezza peso marito figli Non è la Rai

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Ilaria Galassi, concorrente del Grande Fratello 2024, è stata uno dei volti di punta della trasmissione Non è la Rai, il programma televisivo italiano ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, diretto dallo stesso Boncompagni, andato in onda dal 9 settembre 1991 al 30 giugno 1995 per quattro edizioni. Una delle più scatenate del gruppo delle giovanissime e una delle poche a non cantante in playback, conclusa l'esperienza a Non è la Rai, sull'onda del successo, Ilaria Galassi ha pubblicato due album musicali per l'etichetta RTI Music (Io non vivo senza te, 1994 e Niente di importante, 1995). L'ex stellina di Non è la Rai vanta anche una carriera di attrice teatrale e di inviata per alcuni programmi televisivi, e ha partecipato nel 2006 alla terza edizione del reality show La fattoria, incidendo nello stesso anno il singolo Tomato de amor per l'etichetta Media Records.