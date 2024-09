Cancro ovarico cos’è la malattia che ha colpito la modella Bianca Balti

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 16 settembre 2024) La notizia è arrivata poche ore fa. Dal suo profilo Instagram la, 40 anni, ha annunciato di avere unalle ovaie al terzo stadio, metastatizzato. “So che lo sconfiggerò. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco“, ha raccontato mostrando una foto in ospedale. Ma che tipo diè? Ilè una forma di neoplasia che attacca i tessuti delle ovaie, che fanno parte degli organi riproduttivi femminili. Esse producono gli ormoni sessuali femminili (estrogeni e progesterone) e le cellule uovo che possono essere fecondate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) In base ai dati resi noti nel 2022, in Italia sono circa 6.