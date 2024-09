Autorità portuale si è dimesso il presidente Mario Sommariva La scelta legata a progetti personali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Carrara, 17 settembre 2024 – Un fulmine a ciel sereno per il mondo della portualità. Ieri mattina ildell’di sistema del mar Ligure orientale,, si èdalla carica di. Dal primo ottobre la governance del porto di Marina di Carrara e di quello della Spezia passerà nelle mani di un commissario per poi procedere alla nomina del nuovo vertice appena terminate le elezioni alla Regione Liguria. La notizia, che è arrivata come uno tsunami sulle banchine del porto, è partita con una mail dello stessoai membri del Comitato di gestione e dell’Organismo di partenariato, dove annunciava di avere provveduto a trasmettere la sua decisione al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.