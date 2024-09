Ancora problemi nelle carceri campane rissa tra detenute a Secondigliano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSituazione ingestibile presso il Centro Penitenziario di Napoli, dove da circa quattro mesi sono state ubicate ledonne a seguito della chiusura momentanea della Casa Circondariale femminile di Pozzuoli. Tiziana Guacci, segretaria per la Campania del SAPPE, spiega che stamane si è verificata unatra le: il personale di polizia penitenziaria in servizio è prontamente intervenuto per separare leriportando varie ferite. La sindacalista evidenzia che, da subito, abbiamo denunciato l’approssimazione con cui i vertici Regionali hanno gestito la situazione.