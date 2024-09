Al mercato è il momento dell’uva | provala in un cremoso risotto autunnale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) È l’uva da tavola il prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Parliamo di una referenza apprezzata dalla clientela, che si trova nel vivo della produzione: buono l’assortimento e l’equilibrio tra le varietà scure, chiare e rosate. Tra le principali varietà sempre apprezzate dalla clientela si annoverano la Italia, la pizzutella, la vittoria, la regina e molte altre, anche di recente commercializzazione come la Arra ad esempio. Sempre apprezzate sono le varietà senza semi (apirene). Il prodotto è disponibile, per tutti i gusti e le tasche e ha origine nazionale: proviene dal sud Italia, in particolare dalla Puglia. Si dice che la lista delle proprietà ascritte all’uva sia tanto lunga quante sono le sue varietà, tanto da essere sfruttata nel settore alimentare, terapeutico e cosmetico.