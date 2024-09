Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024)DEL 15 SETTEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 28 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, CON CODE TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE NAVE ODIERNE DEI COLLEGAMENTI PONZA-FORMIA DELLE 16.15 E FORMIA-PONZA DELLE ORE 18.00.