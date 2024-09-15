Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 13:30 (Di domenica 15 settembre 2024) Viabilità DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 28 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE Roma, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, CON CODE TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE NAVE ODIERNE DEI COLLEGAMENTI PONZA-FORMIA DELLE 16.15 E FORMIA-PONZA DELLE ORE 18.00.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 12. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 28 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE ROMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; ATTENZIONE ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SAN GABRIELE COLLEDARA E ASSERGI SEMPRE IN DIREZIONE ROMA: SONO POSSIBILI, QUINDI, RALLENTAMENTI; CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, CON CODE TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 11:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV ROMA-FIRENZE LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE ROMA, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA VALDARNO E AREZZO; I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 30 MINUTI CON DEVIAZIONI SULLA TRATTA REGIONALE; RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA SULLA A24 ROMA-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SAN GABRIELE COLLEDARA E ASSERGI IN DIREZIONE ROMA: SONO POSSIBILI, QUINDI, RALLENTAMENTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 10:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SAN GABRIELE COLLEDARA E ASSERGI IN DIREZIONE ROMA, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; E SULLA CASSIA VEIENTANA, DA DOMANI 16 SETTEMBRE AL VIA LAVORI DI ISPEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DI ANAS DAL KM 2+000 AL KM 4+000; A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 6 DEL MATTINO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON DIVIETO DI SORPASSO PER GLI AUTOVEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Accordo sviluppo e coesione, martedì a Roma la firma con Meloni e De Luca - ... a cui sono legati i finanziamenti che riguardano il comparto della cultura, la viabilità dei ...diretta social settimanale per fare il punto della situazione sulle vicende relative alla Regione. Una ... napolitoday
- Viabilità, Barba (Avs + Radici in Comune): 'Pescara concepita come un centro commerciale. Va cambiata tale visione' - ... a detta dell'assessore Adelchi Sulpizio, a porre rimedio per modificare l'attuale viabilità', ... con il gigantesco cantiere che sarà necessario per il palazzo della Regione, possiamo ben comprendere ... ilpescara
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