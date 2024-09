Tremila euro al mese per questa casa | lacrime agli occhi una testimonianza choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)alper unache cade a pezzi: èl'assurda storia di una donna americana. A raccontarla lei stessa in un video su TikTok: "Stiamo pagando 3.400 dollari alper(circa 3mila, ndr), ma sta cadendo a pezzi e non possiamo farci niente", ha raccontato l'utente con le. L'abitazione l'avrebbe comprata soltanto due anni fa, ma da quel momento i problemi si sarebbero succeduti senza fine: perdite idrauliche, muffa, pavimenti che si sollevano, sottopavimenti irregolari, allagamenti del garage. La giovane poi ha parlato anche dei costruttori dell'appartamento. Questi ultimi in un primo momento avrebbero accettato di risolvere i problemi della, poi si sarebbero rifiutati. "Dovremo usare i soldi che ci restano per denunciarli", ha sottolineato l'utente.