Solo la Salis può pensarlo | La Russa lezione epica alla sinistra in tv

(Di domenica 15 settembre 2024) Il monologo-rampogna di Paolo Del Debbio? C'è (su Moussa Sangare). L'intervista al fulmicotone? Pure, così come le testimonianza choc tra il pubblico (lo studente aggredito da una gang appena scesoStazione centrale di Milano). Dritto e rovescio, il talk del giovedì sera di Rete 4, riparte a botta sicura: da un format, cioè, riconoscibilissimo e perfettamente funzionante. Non c'è bisogno di cambiare alcunché, dunque, almeno per il momento. Si comincia con l'ospite d'eccezione, Ignazio La, che prima picchia duro su Elly Schlein e poi battezza Ilariasua maniera. «Io non faccio mai dichiarazioni contro una persona, ma non posso esimermi dal dire che non si può avere una doppia morale», nota il presidente del Senato a proposito della segreteria del Pd e il caso Boccia-Sangiuliano.