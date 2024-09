Scontro auto-scooter | Corrado muore a 20 anni Investito di proposito dopo una lite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Una tragica vicenda ha sconvolto la città di Marano, Napoli, alle prime luci di domenica 15 settembre. Poco prima delle sei del mattino,Finale, un ragazzo di appena 20, ha perso il controllo del suoed è rimasto gravemente ferito, morendo successivamente in ospedale.Leggi anche: Gioeleschiacciato da una porta di calcio: e intanto la festa va avanti. Con FedezLeggi anche: Schianto con lo: Mirkoa 20. “Andava in ospedale per il suo primo giorno di lavoro” Cosa è accaduto Secondo quanto ricostruito, Finale stava viaggiando su unoinsieme a un amico di 18. I due ragazzi si trovavano in via del Mare, all’altezza del civico 47, quando si sono scontrati con un’mobile. Entrambi sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Pozzuoli in condizioni critiche.