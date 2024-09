Ravenna la mira è da aggiustare | Oggi occhio alle loro ripartenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo il ko di domenica scorsa, al debutto, contro il Prato, iltorna in campopomeriggio a San Mauro Pascoli (fischio d’inizio15; arbitro Massari di Torino; biglietti a 15 e 12 euro). C’è da rompere il ghiaccio e da superare la Sammaurese, che però ha il morale alto, avendo iniziato la stagione col piede giusto grazie al pareggio 0-0 strappato al ‘Morgagni’ contro il Forlì. "La settimana del– ha commentato mister Antonioli – è stata vissuta con la consapevolezza che, raramente, si perdono partite come quella di domenica scorsa col Prato. Il calcio tuttavia è questo; domini in lungo e in largo, ma puoi perdere per due tiri in porta. Dobbiamo migliorare nella fase realizzativa, viste le tante occasioni create. I dati parlano chiaro, abbiamo tirato in porta 25 volte, contro le 4 del Prato.