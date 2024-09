Mi pagano? Quando l’educazione diventa vittima della mercificazione del lavoro Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 15 settembre 2024) Inviata da Simone Billeci - “Mi?”. È questa la domanda che, sempre più spesso, viene pronunciata dagli insegnanti ogni qualvolta viene proposto un progetto scolastico extra, mirato ad arricchire l’esperienza formativa degli studenti. E, diciamolo chiaramente, non si tratta solo di una battuta, ma di una vera e propria realtà in cui si stanno sacrificando le opportunità di crescita per i ragazzi sull'altare di una contrattazione economica esasperata. Ma perché siamo arrivati a questo punto? E soprattutto, è giusto? L'articolo “Mi?”.del