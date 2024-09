Luca Salvadori morto in gara il pilota di motociclismo | incidente spaventoso in Germania

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) E', a soli 32 anni,: ilitaliano ha avuto unin moto ieri, sabato 14 settembre, mentre era impegnato in una corsa di Superbike in, a Frohburg, valida per l'International Road Racing. Il giovane si è trovato coinvolto in una caduta innescata da altri piloti, vicino a Lipsia. Èin ospedale nella notte per le gravi ferite riportate., milanese, era il figlio di Maurizio, noto produttore musicale. Quest'ultimo, essendo appassionato di motorsport da sempre, ha creato un team automobilistico, Trident, che ha debuttato in Formula 2 nel 2006 e che in queste stesse tragiche ore ha vinto il Gp di Formula 2 a Baku, chestava seguendo di persona. Il 32enne era anche molto popolare su YouTube grazie ai suoi video in cui raccontava la sua passione.