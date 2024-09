LIVE Ciclismo Europei 2024 in DIRETTA | grande fervore in gruppo a 100 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Risposta immediata delche chiude l’attacco. 15.22 Azione di 4 corridori che guadagnano un piccolo vantaggio. 15.19 Scatta un corridore olandese, si muove ancora Trentin. Questa volta ilè attento e non si fa sorprendere. 15.18 Mancano 100 km all’arrivo. 15.17 Ilrichiude il divario. Si ricompatta nuovamente la situazione. 15.16 Ci sono una dozzina di corridori nel gruppetto di testa. L’Italia ha Mirco Maestri e Matteo Trentin. 15.14 Ci sono dentro Edward Theuns, John Degenkolb e anche l’azzurro Mirco Maestri. Due italiani quindi neldi testa. 15.13 Contrattacco portato avanti da un gruppetto, nel quale fa parte ancora Matteo Trentin. 15.13 Sul Zammelenberg c’è lo scatto di un atleta francese, molti movimenti in questa fase. 15.12 C’è il ricongiungimento!compatto a 105 km dal traguardo. 15.