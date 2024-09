L’emozione del diploma rivive alla Mole Festeggiati gli studenti usciti con 100

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Emozione e soddisfazione per glianconetani che ieri mattina hanno partecipato, accompagnati dalle proprie famiglie, all’Auditorium dellaVanvitellianacerimonia per festeggiare i maturati con 100 degli istituti superiori dorici. Con i saluti dell’assessorePolitiche Educative, Antonella Andreoli, dell’assessore alle Politiche giovanili, Marco Battino, della Cultura Anna Maria Bertini, del Presidente del Consiglio Comunale Simone Pizzi, con i consiglieri comunali Giacomo Petrelli e Angelica Lupacchini, con il messaggio del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, rappresentata anche dal dott. Giancarlo Mariani e il saluto dei Dirigenti scolastici degli Istituti cittadini: "Savoia-Benincasa" Prof.ssa Maria Alessandra Bertini, Liceo Artistico "E. Mannucci" Prof. Luca Serafini, Liceo Classico "C. Rinaldini" Prof.