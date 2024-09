La Roma non riesce a vincere 1-1 col Genoa L' Atalanta si rialza pari il Toro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) L'ritrova Lookman e si, battendo 3-2 in rimonta la Fiorentina in una partita senza un attimo di respiro. Il Torino soffre contro il Lecce ma porta a casa almeno un punto, agganciando la Juve in classifica senza tuttavia riuscire a portarsi in vetta in solitaria. Prosegue invece il momento no della, che rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato: la rete di De Winter al 96' regala un pareggio ormai insperato ale aumenta i rimpianti dei giallorossi, incapaci di conservare il vantaggio siglato da Dovbyk nel primo tempo. L'ottovolante del Gewiss Stadium, al 'debutto' totalmente ristrutturato', offre gol ed emozioni a non finire. Nel giorno della festa però la Dea va sotto dopo un quarto d'ora, trafitta dal tap-in di Martinez Quarta sugli sviluppi di un calcio d'angolo.