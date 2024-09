Guardamiglio Madonnina di nuovo vandalizzata I responsabili | Non era nostra intenzione pronti a riparare il danno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024)(Lodi), 15 settembre 2024 -due volte in due mesi, stavolta gli autori delsi auto denunciano al prete e chiedono scusa "non era". Ancora una volta ilha interessato ladiin Via de Gasperi ma se, a giugno, non erano stati individuati i, questa volta si sono fatti avanti, assumendosi le proprietà , alcuni giovani. I fatti risalgono alla notte fra venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024, quando qualcuno ha danneggiato la statua della Vergine Maria. Simbolo sacro che è stato collocato mesi fa in una nicchia votiva all’incrocio fra via Mizzi e via De Gasperi. Lain paese è attivata grazie all’iniziativa dei residenti della zona e della precedente amministrazione comunale di Elia Bergamaschi, che avevano provveduto alla sistemazione dell’angolo fra le due vie.