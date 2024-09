FOTO – Monza-Inter tra poco si scende in campo | la scelta della maglia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

Monza-Inter è la partita in programma questa sera all'U-Power Stadium, con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la sosta per le Nazionali e a pochi giorni dall'esordio in Champions League, vuole riprendere il suo cammino in campionato. Intanto è stata comunicata la formazione ufficiale. Monza-Inter è la partita valevole per la quarta giornata di campionato, in programma alle ore 20.45 all'U-Power Stadium. I Campioni d'Italia in carica prima della sosta avevano chiuso con la bella e convincente vittoria a San Siro contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e proprio per questo hanno tutte le intenzioni di riprendere il cammino nel migliore dei modi.