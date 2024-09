Di Canio | Inter può far male al Manchester City! Haaland? Una differenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) L’, impegnata questa sera sul campo del Monza, ha un pensiero rivolto ovviamente anche all’esordio in Champions League con il, come dimostra la formazione scelta da Inzaghi. Difa il punto sui numeri assurdi die su come i nerazzurri possono faralla squadra di Guardiola MACCHINA DA GOL – L’di Simone Inzaghi riprende il suo cammino in campionato questa sera a Monza, ma il pensiero è rivolto anche al prossimo esordio in Champions League, fissato per mercoledì in casa del. Paolo Diparla di Erling, che nonostante il recente lutto subito non ha deluso: «ha voluto giocare, lo ha detto Guardiola. Nel dramma e nella rabbia che poteva avere (è morto un carissimo amico di famiglia, ndr) è riuscito a fare un gol raffinato. Ha la concentrazione e la bravura per farlo.