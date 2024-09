Calciomercato com – Milan-Venezia le pagelle di CM | Pulisic giocatore totale Abraham convince Riecco il vero Theo Hernandez|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 15 settembre 2024) 2024-09-14 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com:4-0Maignan 6: mantiene la porta inviolata senza particolari affanni. Emerson 6: fisicamente dominante ma spesso confusionario sia in proiezione offensiva che in quella difensiva.Gabbia 7: meritava una chance dal primo minuto ed è bravo a sfruttarla alla perfezione. Dalle sue parti iltrova un muro invalicabile, si rende spesso pericoloso in area avversaria in occasione di un paio di calci piazzati. Pavlovic 6,5: attento e preciso in ogni chiusura, concede solo la polvere a Pohjanpalo.7: prova rabbiosa del francese, specialmente nella prima frazione. Ci mette 180 secondi per trovare il suo primo gol stagionale chiudendo un triangolo perfetto con Leão.