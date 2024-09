Cagliari-Napoli interrotta per violenti scontri tra tifosi | Conte manda Oriali sotto al settore ospiti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024)vienedopo 25 minuti per deglitra ialla Unipol Domus. La situazione degenera sugli spalti e ci sono deissimi tafferugli tra le due tifoserie. Di Lorenzo e Politano si sono recatila curva deicampani per provare a far placare gli animi, anchevailper calmare la propria tifoseria. Si sono registrati lanci di oggetti e di fumogeni e l’arbitro La Penna ha deciso di fermare il gioco per alcuni minuti. AGGIORNAMENTO ORE 18.33 – Dopo otto minuti abbondanti, la partita può finalmente riprendere, ma non è scontato ci possa essere un’interruzione ulteriore.pertraalSportFace.