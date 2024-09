Boccia nuovamente contro Beatrice Venezi | Ha proprio ragione non sono al suo livello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Maria Rosariatorna all’attacco e questa volta lo fa, direttore d’orchestra grande amica di Giorgia Meloni, che dal novembre del 2022 è stata nominata consigliere per la musica dall’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano., protagonista dello scandalo che ha portato alle dimissioni di Sangiuliano, nella sua intervista a In Onda su La7 aveva tirato in ballocome esempio dei conflitti di interessi che covano al ministero della Cultura, puntando i riflettori sull’ingaggio della consigliera per dirigere il concerto con l’Orchestra Scarlatti al prossimo G7 il 20 settembre al Parco archeologico di Pompei. La stessa direttore d’orchestra aveva replicato con un’intervista al Fatto Quotidiano (qui il testo) sottolineando di non avere “mai diretto concerti organizzati dal ministero”.