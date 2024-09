Bim | Il dissesto? Colpa della mancata prevenzione Erogati 3 milioni in 10 anni ai Comuni in difficoltà

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Frane, alluvioni, colate di detriti e valanghe. In una parola,idrogeologico. Un problema, che in Italia pende sul 90% dei, condizionato dalle caratteristiche geomorfologiche, idrografiche e litologiche del nostro territorio. E, in Bergamasca, un problema che ricade su tutte le vallate, e anche sui pendii e le vallette che ricadono nei laghi. Un tema caro a Carlo Personeni, presidente del Consorzio BIM Lago di Como e fiumi Brembo e Serio, del quale pubblichiamo un intervento. “Certo, il nostro territorio presenta una propensione naturale al, ma questo non deve essere un alibi.